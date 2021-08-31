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Пожар в двухэтажном кафе в сочинском поселке Дагомыс локализовали

Информации о пострадавших нет

СОЧИ, 31 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на площади 400 кв. м в двухэтажном кафе на набережной в поселке Дагомыс города Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 07:56 мск зафиксировали локализацию пожара на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.

Во вторник утром в Дагомысе произошел пожар в кафе "Лагуна" на площади 350 кв. м. Информации о пострадавших не поступало. На месте развернули штаб пожаротушения, начали работать специалисты краевого ГУ МЧС в составе 13 человек и пяти единиц техники.

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