Разлив нефтепродуктов произошел в порту Невельска на Сахалине

ТАСС, 31 августа. Специалисты установили боновые заграждения в морском порту Невельска на юго-западе Сахалина, где во вторник при распиловке старых судов произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства Сахалинской области.

"Угрозы распространения нефтесодержайщей жидкости, которую сегодня обнаружили в северном ковше (небольшая акватория - прим. ТАСС) морского порта Невельска, на данный момент нет. <...> Ранее при распиле старых судов произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты уже перекрыли боновыми заграждениями выход с ковша в открытое море", - говорится в сообщении.

Место утечки обработали сорбентом. На данный момент в порту Невельска работают представители экстренных служб и специалисты министерства экологии Сахалинской области.

Порт в Невельске расположен у берегов Татарского пролива на расстоянии около 100 км от Южно-Сахалинска.