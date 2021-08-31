В Томпонском районе Якутии ввели режим ЧС из-за размытой дождями региональной дороги

ТАСС, 31 августа. Администрация Томпонского района Якутии ввела режим чрезвычайной ситуации из-за дороги регионального значения "Яна", которую размыло дождями. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

"30 августа в 18:30 (12:30 мск) вследствие очаговых дождей произошел размыв дорожного полотна на двух участках автодороги регионального значения "Яна", в связи с чем прекращено движение для всех типов транспортных средств. Введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ремонтные бригады пока не приступали к восстановлению дороги, так как ждут спада воды. Скопления транспорта на размытых участках нет.