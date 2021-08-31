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Пожар в сочинском кафе ликвидировали

Пострадавших нет

СОЧИ, 31 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание в кафе на набережной в сочинском поселке Дагомыс на площади 400 кв. м, пострадавших нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 08:48 - ликвидация пожара на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении. Пострадавших нет. На месте был развернут штаб пожаротушения в составе 13 человек личного состава и пяти единиц техники.

Ранее сообщалось, что на набережной в Дагомысе загорелось кафе на площади 350 кв. м.

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РоссияКраснодарский край
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