Почти 40 мигрантов выдворили из России после массовой драки со стрельбой в Подмосковье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Почти 40 иностранных граждан выдворены с территории России после массовой драки со стрельбой в Мытищах. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"По решению суда 37 иностранных граждан выдворены с территории РФ. Ранее в отношении данных граждан сотрудниками полиции МУ МВД России "Мытищинское" был составлен ряд административных протоколов, в том числе за нарушение миграционного законодательства", - сказала она.

5 августа на улице Пограничной в Мытищах произошла массовая драка мигрантов со стрельбой. Преимущественно в ней принимали участие граждане из стран Средней Азии. Как уточнила Петрова, в полицию были доставлены 66 человек. По итогам рассмотрения материалов дела суд оштрафовал 49 мигрантов на 5 тыс. рублей каждого, нарушители были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы России. "Состоялся первый этап выдворения, пределы РФ покинули 37 мигрантов", - добавила Петрова.

Кроме того, в рамках выяснения обстоятельств драки в отношении 54-летней уроженки Чувашии возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Установлено, что женщина является владелицей хостела, где проживали иностранцы, она организовала их нелегальное нахождение в России. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.