Водителя в Забайкалье приговорили к 15 годам за попытку сбить толпу

ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд 31 августа приговорил к 15 годам строгого режима 30-летнего жителя Могойтуйского района, который пытался на автомобиле сбить толпу людей и в итоге убил женщину. Об этом сообщается на сайте суда.

"30-летний житель Могойтуйского района Даши-Доржи Батоев после массовой драки, желая разобраться с обидчиками, направил свой автомобиль в толпу людей и насмерть сбил женщину, не причастную к конфликту. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, преступление произошло в ночь на 15 августа 2020 года на станции Степь. Мужчину также обязали выплатить 6,3 млн рублей компенсации морального и материального вреда родственникам погибшей. Сам подсудимый частично признал вину - он согласился, что был за рулем, но наехал на толпу якобы случайно.

Дело рассматривалось по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное общеопасным способом".