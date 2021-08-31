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Неизвестные повредили 400 самокатов в центре Москвы

Злоумышленники обмазали солидолом их электронные панели

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Неизвестные повредили 400 самокатов на Ленинском проспекте и Крымском Валу в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неустановленное лицо повредило 400 самокатов Nine bot max pro, обмазав солидолом их электронные панели", - сказал собеседник агентства.

В полиции добавили, что инцидент произошел 26 августа, но в полицию заявитель обратился только в понедельник. Самокаты были повреждены около двух домов на Ленинском проспекте и двух адресов на Крымском валу. Сумма материального ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка.

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