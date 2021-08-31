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СМИ: 11 человек погибли в ДТП на западе Индии

Еще пятеро получили травмы

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли, пять получили травмы во вторник утром в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком в индийском западном штате Раджастхан.

Как сообщает агентство ANI, ДТП произошло на автотрассе в районе Нагаур. Все погибшие являлись паломниками из штата Мадхья-Прадеш, возвращавшимися после посещения местных индуистских религиозных святынь.

Полиция устанавливает причины произошедшего. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших в ДТП.

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