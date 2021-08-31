Присяжные ушли на обсуждение вердикта по делу бизнесмена Быкова

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Присяжные заседатели в Свердловском суде Красноярска удалились в совещательную комнату для вынесения вердикта по делу бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Об этом во вторник ТАСС сообщил адвокат Быкова Алексей Прохоров.

"Коллегия [присяжных] ушла на вердикт", - сказал он. В краевом суде подтвердили ТАСС, что коллегия присяжных удалилась в совещательную комнату.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Войтенко и Наумова в 1994 году. 22 октября 2020 года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня его вновь задержали. Затем его арестовали по подозрению в организации убийства бизнесмена в 2005 году.

Весной 2021 года Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве Науменко и Войтенко. Дело рассматривается судом присяжных. Судебные заседания проходят без допуска журналистов. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.