Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Группа альпинистов, поднимавшаяся со стороны Грузии, попала под лавину в горах Северной Осетии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 08:50 31 августа в дежурную смену поисково-спасательного отряда МЧС по РСО-Алания поступило сообщение от очевидца о том, что на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, при сходе лавины пострадали трое граждан Украины. "Территория нейтральная. Пострадали три гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - сказал представитель МЧС.

В МЧС добавили, что очевидец смог извлечь из-под снега женщину. По предварительной информации, у нее перелом ноги. "Очевидец - одиночный турист, который зарегистрировал свой альпмаршрут в СОПСО МЧС России", - пояснили в пресс-службе.