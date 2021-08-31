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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Бурятии

Толчки ощущались в двух поселках

УЛАН-УДЭ, 31 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Муйском районе Республики Бурятия. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 13:24 (08:24 мск) на территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 24,8 км юго-западнее населенного пункта Северомуйск. <…> Толчки ощущались в поселках Северомуйск и Таксимо, а также в поселке Янчукан Северо-Байкальского района", - сообщили в ведомстве.

Объекты жизнеобеспечения в районах рядом с эпицентром сейсмособытия работают в штатном режиме, добавили в ГУ МЧС.

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