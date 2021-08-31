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Женщина и ребенок пострадали при взрыве самогонного аппарата в Чите

Взрыв также повредил три квартиры

ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. Женщина 40 лет и ее двухлетняя дочь во вторник пострадали от взрыва самодельного самогонного аппарата в Чите, сообщил журналистам глава администрации города Александр Сапожников.

"Пострадали женщина и двухлетняя девочка. Они находились на кухне, когда там произошел взрыв. Их увезли на скорой", - сказал Сапожников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава, женщина находится в реанимации краевой клинической больницы, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую клиническую больницу. Взрывная волна обрушила две межквартирные стены, повреждены три квартиры.

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