Селевой поток сошел на участок железной дороги на Сахалине

ТАСС, 31 августа. Сход селя произошел на однопутном участке железной дороги Невельск-Холмск на острове Сахалин. Движение приостановлено, пострадавших нет, сообщили во вторник на сайте Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"Сегодня, 31 августа, в 03:19 мск на однопутном неэлектрифицированном участке Невельск - Холмск Сахалинского территориального управления ДВЖД произошел сход селевых масс и подмыв пути. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение на перегоне временно приостановлено", - говорится в сообщении.

На место ЧП отправили восстановительный поезд. Принимаются меры для возобновления движения.

По информации регионального правительства, селевой поток не затронул расположенную рядом автодорогу Невельск - Холмск. "Данное железнодорожное сообщение используется для перевозки угля грузовым составом. В настоящий момент грузоперевозки угля не осуществляются", - следует из сообщения в официальном Telegram-канале правительства Сахалинской области.

Участок дороги расположен на западном побережье острова Сахалин и имеет протяженность более 40 км.