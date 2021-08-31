На Ставрополье в отношении сотрудницы банка возбудили дело

ПЯТИГОРСК, 31 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Ставрополья, которая подозревается в хищении денег у более чем 30 человек, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

"Следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по частям 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Противоправная деятельность 26-летней жительницы Изобильного выявлена сотрудниками краевого Управления экономической безопасности и противодействия коррупции", - говорится в сообщении.

Установлено, что женщина, являясь сотрудницей банка, вводила потерпевших в заблуждение и предоставляла им фальшивые договоры об открытии депозитного счета. После подписания документов, не имеющих юридическую силу, заявители передавали ей деньги для внесения на счета, однако средства на них не поступали - злоумышленница присваивала их себе. От действий мошенницы пострадали 32 человека в возрасте от 42 до 84 лет, большинство из которых пенсионеры. Общая сумма ущерба составила более 25,5 млн рублей.