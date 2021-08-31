Полиция проводит проверку после сообщения о минировании всех ресторанов "Тануки" в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку после сообщения с угрозой взрыва всех ресторанов "Тануки" в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Днем 30 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины о том, что все рестораны "Тануки" в Москве заминированы. Правоохранители проверили заведения, взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

На время проверки эвакуация сотрудников и посетителей ресторанов не проводилась. Полицейские установили, что сообщение с угрозой взрыва ресторанов "Тануки" было отправлено из Стокгольма. "По данному факту проводится доследственная проверка", - добавил источник.

Согласно данным открытых источников в Москве находится около 60 ресторанов сети "Тануки".