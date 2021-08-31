Мосгорсуд отменил приговор мужчине, которого двое девочек обвинили в сексуальном насилии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение приговорить москвича Сергея Жалобу на 13 лет колонии за сексуальное насилие в отношении двух девочек, которые позже признались, что оговорили его, и направил дело на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Мосгорсуд отменил приговор в отношении Жалобы и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. В апелляции сочли, что судьи, выносившие приговор, неверно применили уголовный закон", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе Мосгорсуда от комментариев отказались, сославшись на то, что дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем затрагиваются интересы несовершеннолетних.

Ранее Кузьминский суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних"), и назначил ему наказание в виде 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Мосгорсуд изначально этот приговор утвердил, однако защита жалобы подала кассационную жалобу. Кассационный суд обязал Мосгорсуд повторно рассмотреть дело. Тогда апелляционная инстанция решила вернуть дело в Кузьминский суд для рассмотрения в новом составе.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой одна из девочек и ее мать сказали, что Жалоба не виноват, так как дети его оговорили. По информации СМИ, дети в тот день прогуливали школу, и испугавшись наказания от родителей, решили отвлечь их внимание от своего проступка, рассказав, что зашедший за ними в подъезд жилого дома мужчина якобы приставал к ним. Позже потерпевшие признались, что оговорили мужчину, которого, как они полагали, полиция не найдет.