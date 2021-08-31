В Петербурге задержали бывшего топ-менеджера узбекской фармкомпании ATM Partners

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Бывшего топ-менеджера узбекской фармацевтической компании ATM Partners Муххамад Умаров задержали в Санкт-Петербурге по делу о крупной растрате, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Умаров задержан в Петербурге 30 августа. Он находился в международном розыске", - сказал собеседник агентства.

Другой источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что Умаров разыскивался по уголовному делу о хищении путем присвоения и растраты по Уголовному Кодексу Узбекистана. Правоохранительные органы этой страны разыскивают его, по данным собеседника агентства, за хищение более $9 млн. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

ATM Partners занимается поставками фармацевтической продукции в Узбекистане.