Суд в Новосибирске заключил под стражу мужчину, стрелявшего по людям из окна квартиры

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Заельцовский районный суд Новосибирска арестовал мужчину, открывшего огонь из ружья "Иж" из окна своей квартиры. Вследствие преступления пострадали пять человек. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Житель Новосибирска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 29 августа открыл стрельбу из окна своей квартиры в многоэтажном доме. В результате пострадали пять человек, двое из которых были доставлены в медучреждение. Госпитализация им не потребовалась.

"По результатам рассмотрения ходатайства судом Будаеву В. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ранее журналистам уточнили, что стрелявший добровольно открыл двери полицейским и сдался.