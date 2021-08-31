Крыша склада загорелась в Ачинске на площади 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пожар начался на складе в Ачинске в Красноярском крае, горит крыша на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Дзержинского, 73, поступила в 09:54 мск. "Происходит возгорание кровли склада на общей площади 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что проводится наращивание сил и средств для тушения пожара. Есть вероятность, что пожар может перекинуться на здание соседнего магазина. На горящем складе располагаются продукты питания и бытовая химия.