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Крыша склада загорелась в Ачинске на площади 1 тыс. кв. м

Никто не пострадал

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пожар начался на складе в Ачинске в Красноярском крае, горит крыша на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Дзержинского, 73, поступила в 09:54 мск. "Происходит возгорание кровли склада на общей площади 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что проводится наращивание сил и средств для тушения пожара. Есть вероятность, что пожар может перекинуться на здание соседнего магазина. На горящем складе располагаются продукты питания и бытовая химия.

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РоссияКрасноярский край
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