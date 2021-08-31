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ЕСПЧ постановил, что Россия не причастна к убийству журналистки Натальи Эстемировой

Здание ЕСПЧ в Страсбурге Steve Allen/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание ЕСПЧ в Страсбурге
© Steve Allen/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел доказательств нарушения российским государством статьи второй Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в отношении журналистки Натальи Эстемировой. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте судебного органа во вторник.

"Европейский суд по правам человека постановил, что в деле [Натальи] Эстемировой против России <...> отсутствует нарушение [со стороны государства] статьи второй (право на жизнь - прим. ТАСС) Европейской конвенции по правам человека", - указано в заявлении.

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