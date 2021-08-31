Жительница Алтайского края выпала с третьего этажа

БАРНАУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Жительница Рубцовска в Алтайском крае выпала в свадебном платье из окна квартиры многоквартирного дома. Ее госпитализировали, сообщил ТАСС во вторник источник в оперативных службах региона.

"Случай произошел в Рубцовске. Местная жительница в свадебном платье стояла на краю окна ... и собралась прыгать", - сказал собеседник.

"Известно, что женщина была ранее судима. Она доставлена в больницу с травмами, в числе которых перелом челюсти, находилась без сознания", - пояснил источник.

В то же время в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю ТАСС сообщили, что такого происшествия не зарегистрировано, силы и средства спасателей не привлекались. В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в свою очередь сообщил ТАСС, что информация о происшествии уточняется.