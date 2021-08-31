Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации двух убийств

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Присяжные заседатели суда в Красноярске признали виновным бизнесмена Анатолия Быкова в организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе краевого суда.

"Присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Анатолия Быкова. Присяжные заседатели также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения", - сообщили в суде.

В краевой прокуратуре сообщили ТАСС, что очередное судебное заседание состоится 2 сентября, там стороны выскажутся по вопросам квалификации действий подсудимого и меры его наказания. По окончании прений подсудимому будет предоставлено последнее слово, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения итогового решения по делу.

По информации адвоката Быкова Алексея Прохорова, виновным бизнесмена признали четверо из шести присяжных. "Дождется приговора на основании этого вердикта и будет обжаловать", - добавил адвокат в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Войтенко и Наумова в 1994 году. 22 октября 2020 года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан, а затем его арестовали по подозрению в организации убийства бизнесмена в 2005 году.

Весной 2021 года Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве Войтенко и Наумова. Судебные заседания проходят без допуска журналистов. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.