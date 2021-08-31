В Москве водитель без прав сбил женщину с коляской

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля Honda, находившийся за рулем без прав, сбил женщину с годовалым ребенком в коляске в Москве, сдавая на автомобиле задним ходом. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Никитина во дворе дома 4. "Водитель автомобиля Honda, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину 1954 года рождения с коляской, в которой находился ребенок. В результате наезда коляска с ребенком опрокинулась. Девочку с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга" госпитализировали в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

В ГИБДД добавили, что женщина не пострадала. "Установлено, что водитель автомобиля Honda не имеет права управления транспортными средствами", - добавили в управлении. Сотрудники Госавтоинспекции по факту ДТП проводят проверку.