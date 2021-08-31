В поселке Студенка Марий Эл тлеют торфяники на площади двух га

ТАСС, 31 августа. Площадь тления торфяников вблизи поселка Студенка в Марий Эл составляет около двух га. Общая площадь тления на месте природного пожара в республике составляет шесть га, сообщает пресс-служба главы региона во вторник.

"Открытого огня нет, пожар был остановлен около линии электропередачи. В настоящее время здесь продолжает гореть торфяник, площадь его тления составляет около двух га", - говорится в сообщении.

Глава региона Александр Евстифеев, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что в республике необходимо продолжать контролировать очаг возгорания с воздуха для объективной оценки ситуации. "Режим чрезвычайной ситуации мы вынуждены пока сохранять. Продолжаем бороться с задымлением и, конечно, не допускаем возвращения открытого огня. Наша задача - в ближайшие дни эту тему закрыть окончательно", - подчеркнул Евстифеев.

Отмечается, что кроме тушения торфяников продолжается окарауливание леса. Для ликвидации оставшихся очагов возгорания задействовали 250 человек и 50 единиц техники.

28 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по республике сообщали, что площадь тления на месте крупного природного пожара в Республике Марий Эл уменьшилась с 16 до шести га.

С 19 августа на территории Марий Эл ввели режим ЧС регионального характера в лесах, установили региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определили Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе Главного управления МЧС России по Марий Эл развернули оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные силы направили на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап.