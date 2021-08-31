Росводресурсы в этом году расчистят реки в Крыму для предотвращения подтоплений

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты Росводресурсов определили первоочередной план расчистки рек в Крыму для предотвращения подтоплений и проведут работы в руслах в 2021 году, сообщил во вторник ТАСС руководитель федерального агентства Дмитрий Кириллов.

В июле председатель государственного комитета Крыма по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль сообщал, что после сильных дождей и подтоплений на полуострове в Керчи планируют углубить дно четырех рек и построить гидротехнические сооружения. Предложения, описания и расчеты передали в Федеральное агентство водных ресурсов, региональные специалисты оценили их проектирование в 500 млн рублей.

"Первоочередные мероприятия определены. Их стоимость - 88 млн [рублей]. Они пройдут в двух районах - керченском и ялтинском, как наиболее пострадавших. Работы по расчистке русел будут проведены в этом году", - сказал Кириллов.

При этом он отметил, что вопрос о проведении дальнейших работ также будет рассматриваться, но уже в плановом режиме.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека. Пострадали - около 60. Одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.