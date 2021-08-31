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В Иркутской области возбудили четыре уголовных дела о незаконной вырубке леса

Стоимость ущерба оценивается в 13 млн рублей

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Следственные органы в Иркутской области возбудили четыре уголовных дела о незаконной вырубке леса на сумму более 13 млн рублей в водоохранной зоне. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В Черемховском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено четыре уголовных дела о незаконной рубке деревьев на площади 2,6 га. <…> Разрешительная документация на рубку лесных насаждений на указанном участке не выдавалась. В результате неправомерных действий лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вырубку производили в водоохранной зоне реки Голуметь. Уголовные дела возбудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".

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