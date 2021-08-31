В Волгограде арестовали сотрудника Ростехнадзора, подозреваемого в получении взятки

ВОЛГОГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, который подозревается в получении взятки. Мужчину арестовали, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ России по Волгоградской области.

"Уголовное дело в отношении сотрудника Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные в крупном размере". По ходатайству следователя суд заключил под стражу подозреваемого", - говорится в сообщении.

По данным следствия, летом 2020 года подозреваемый предложил директору коммерческой организации, специализирующейся на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельхозживотных, свою услугу - оказать содействие при вводе в эксплуатацию нового элеватора, а также помочь в установке промобъекту IV класса опасности. В качестве вознаграждения сотрудник Ростехнадзора потребовал 500 тыс. рублей. За прошедший год фирма построила еще несколько подобных современных зернохранилищ, которые также предстояло вводить в эксплуатацию.

"В августе этого года состоялись очередные переговоры с подозреваемым, который озвучил сумму незаконного денежного вознаграждения - сначала 640 тыс. рублей, а спустя неделю он снизил ее до 200 тыс. рублей. Передача денег происходила 27 августа под контролем оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Сотрудник Ростехнадзора был задержан с поличным", - уточнили в пресс-службе.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.