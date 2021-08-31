В ДТП в Тамбовской области погиб один человек

ТАСС, 31 августа. По предварительным данным, в ДТП возле поселка Строитель в Тамбовской области один человек погиб, еще шестеро пострадали. Среди них есть дети, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

"По предварительным данным, один человек погиб, шестеро пострадали, в том числе дети", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе, по предварительным данным, ДТП произошло при въезде в промзону со стороны села Покрово-Пригородное, где столкнулись грузовой и легковой автомобили.