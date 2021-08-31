СК завершил следствие по делу об убийстве главреда интернет-портала "Рязань.Лайф"

ТАСС, 31 августа. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве главного редактора интернет-портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой. Ее мужу, обвиняемому в совершении преступления, грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области завершено расследование уголовного дела об убийстве главного редактора интернет-портала "Рязань.Лайф" (ч. 1 ст. 105 УК РФ - "Убийство", предусматривает санкцию от шести до 15 лет лишения свободы). В совершении указанного преступления обвиняется муж убитой", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 января 2021 года между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес 33-летней жене множественные ножевые ранения, от которых она скончалась, и скрылся с места преступления. Обвиняемого задержали 16 января 2021 года на территории Тверской области. На основании ходатайства следствия он был заключен под стражу. Следствием установлено, что между супругами неоднократно происходили ссоры на почве ревности, в последние перед преступлением месяцы они проживали раздельно и планировали расторжение брака.

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.