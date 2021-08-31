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В Иркутской области пропали двое туристов из Москвы

Они отправились в горный поход и не вернулись

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Супружеская пара туристов из Москвы пропала в Иркутской области, отправившись в поход в горы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Полицейские проводят разыскные мероприятия по установлению местонахождения двоих жителей города Москвы, отправившихся в поход на пик Черского. С заявлением о розыске 29-летней Натальи Наумовой обратилась ее сестра, которая сообщила оперативникам, что утром 8 августа женщина уехала с супругом 46-летним Алексеем Наумовым в поход из города Слюдянки", - говорится в сообщении.

У туристов при себе был надувной катамаран, на котором они планировали сплавиться по реке Утулик и выйти в город Байкальск.

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