В Свердловской области за сутки ликвидировали 19 природных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты в Свердловской области ликвидировали за сутки 19 природных пожаров на площади 447 га, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

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"На территории Свердловской области действуют 42 природных пожара на площади 7 632,3 га, из них локализованы 36 на площади 7 116,51 га. За прошедшие сутки ликвидированы 19 пожаров на площади 447 га", - говорится в сообщении.

Всего в борьбе с природными пожарами задействованы 824 человека и 232 единицы тяжелой лесопожарной техники. Сейчас угрозы распространения пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет. "В окрестностях населенных пунктов проведена опашка. Проводится круглосуточное окарауливание пожаров временными постами", - отметили в департаменте.

В регионе действует особый противопожарный режим, предусматривающий дополнительные требования пожарной безопасности. Ограничения доступа граждан в леса действуют в 29 муниципальных образованиях.