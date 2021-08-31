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Информация о минировании Мосгорсуда не подтвердилась

Московский городской суд вернулся к работе в штатном режиме

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва трех корпусов Московского городского суда оказалась ложной, взрывных устройств обнаружено не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд приступил к работе в штатном режиме в 14:02, - сказали в пресс-службе. - После проведения необходимых мероприятий было установлено, что сообщение о заложенном взрывном устройстве в МГС не подтвердилось".

Ранее сообщалось, что работа суда временно приостановлена из-за анонимного сообщения о минировании. В целях безопасности были экстренно эвакуированы 512 человек - посетители и сотрудники суда.

Здание Мосгорсуда "минируют" уже второй раз за последнее время. Аналогичное сообщение от неизвестного поступило 24 августа. Тогда в целях безопасности были эвакуированы 865 человек. В ходе проверки учреждения опасных предметов не нашли.

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