WP: число погибших от последствий урагана "Ида" в США выросло до четырех

ТАСС, 31 августа. Не менее четырех человек стали жертвами обрушившегося на штаты Луизиана и Миссисипи циклона "Ида". Об этом во вторник сообщила газета Washington Post.

По ее данным, два человека погибли и 10 пострадали в результате обрушения части автомобильной трассы на юго-востоке Миссисипи в понедельник вечером. О двух погибших в Луизиане сообщил в воскресенье департамент здравоохранения штата.

По словам губернатора Луизианы Джона Эдвардса, число жертв еще может значительно вырасти.

Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в воскресенье, вскоре он ослаб до тропического шторма. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи.