Пострадавшие в ДТП в Новосибирске находятся в реанимации

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Двое пострадавших после того, как автомобиль Lexus GS300 съехал с дороги и врезался в дерево в левобережной части Новосибирска, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава во вторник.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибли два человека и еще трое пострадали.

"Два человека - в тяжелом состоянии в реанимации. Еще одного доставили в НИИТО (Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС ранее, в ночь на вторник автомобиль Lexus GS300 двигался по Бугринскому мосту в сторону левобережной части Новосибирска. По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, опрокинулась и врезалась в дерево.