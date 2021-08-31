В Москве задержали приезжую, похитившую у москвички 1 млн рублей якобы за снятие порчи

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве приезжую из ближнего зарубежья, которая похитила у москвички более 1 млн рублей якобы за снятие порчи и надвигающейся угрозе жизни членов ее семьи. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Полицейские установили, что злоумышленница познакомилась с жительницей столицы и сообщила, что у нее порча. Женщины обменялись контактами и впоследствии стали общаться по телефону. Периодически мошенница звонила своей новой знакомой и уверяла, что на членов ее семьи надвигается угроза. Потом она просила перевести ей деньги за якобы проведенный обряд снятия порчи.

"Таким образом, на протяжении нескольких месяцев общения, вводя потерпевшую в заблуждение, злоумышленница получила более 1 млн рублей, - сказали в пресс-службе. - В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую, ею оказалась 42-летняя приезжая из ближнего зарубежья".

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемая арестована.