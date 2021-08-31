Туристка из России погибла в результате инцидента на трассе Хургада - Каир

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Российская туристка погибла во вторник в Египте в результате инцидента на трассе между курортным городом Хургада и Каиром. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице посольства РФ в Facebook.

"По имеющейся информации, 31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем, - отмечается в нем. - В результате инцидента женщина погибла на месте. Ее муж с травмами доставлен в больницу города Суэц".

В заявлении указывается, что серьезной угрозы здоровью мужчины нет и в ближайшие часы он должен прибыть в гостиницу. Несовершеннолетняя дочь супружеской пары не пострадала и была возвращена в отель, сообщили в российской дипмиссии.

"Посольство России в Каире и генеральное консульство России в Хургаде оказывают необходимое содействие нашим соотечественникам в данной трагической ситуации, - говорится в сообщении. - Выражаем глубокие соболезнования родственникам погибшей россиянки".