В Хабаровском крае задержали подозреваемого в убийстве трех человек

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Оленевод на севере Хабаровского края неделю пешком добирался до отделения полиции, чтобы сообщить о совершенном им убийстве трех человек. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В связи с отдаленностью места нахождения [оленеводческой] фермы и отсутствием транспортного сообщения мужчина неделю пешком добирался до поселка Охотск, где обратился в полицию и сообщил о совершении им преступления. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Инцидент произошел на территории оленеводческой фермы в самом северном районе Хабаровского края - Охотском. Мужчина во время совместного распития спиртных напитков вступил в конфликт со знакомым, в результате чего из ружья застрелил его и двух женщин.

На место происшествия, находящееся в лесной местности на значительном удалении от населенных пунктов, выехали следователи.