В Тверской области начали укреплять дом, в котором взорвалась газовоздушная смесь

ТАСС, 31 августа. Сотрудники МЧС и коммунальных служб начали укрепление конструкций многоквартирного дома в городе Красный Холм Тверской области, поврежденные вечером 30 августа при взрыве газовоздушной смеси. Затем будет проведена экспертиза, которая определит возможность восстановления здания, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В здании, где отключено электро- и водоснабжение, проводятся работы по укреплению поврежденных конструкций, разбор завалов, обеспечена безопасность и охрана объекта. К работе привлечены 47 человек, включая 23 сотрудников главного управления МЧС России по Тверской области, задействовано 15 единиц техники", - говорится в сообщении.

Губернатор Игорь Руденя поручил областному министерству строительства оперативно провести экспертизу на предмет возможности восстановления здания. "В случае, если дом не подлежит восстановлению, будут проработаны варианты обеспечения людей жильем", - отметили в пресс-службе.

В общежитии Краснохолмского сельскохозяйственного колледжа развернут пункт временного размещения, но на данный момент жильцы дома размещены у родственников или знакомых. "Среди проживавших в доме - несовершеннолетний ребенок 14 лет. Губернатор поручил оказать помощь семье в подготовке к новому учебному году", - добавили в пресс-службе.

Взрыв газа в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме в городе Красный Холм произошел вечером 30 августа, в результате пострадали два человека, еще 10 человек эвакуировали из здания. По предварительной информации, произошло частичное обрушение внешней стены, существенно повреждена одна из квартир. Областная прокуратура начала проверку по факту происшествия, в частности будет дана оценка исполнения требований законодательства по содержанию газового оборудования. Также проверку проводит региональное следственное управление СК РФ.