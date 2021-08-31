В Красноярском крае ликвидировали пожар на складе бытовой химии

ТАСС, 31 августа. Пожар на складе, где хранится бытовая химия, в Ачинске в Красноярском крае ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 15:05 (мск) пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - сказали в пресс-службе.

В 12:13 мск пожарным удалось локализовать пожар.

Информация о пожаре на улице Дзержинского, 73 поступила в 09:54 мск. Сообщалось, что горит крыша склада, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. В мэрии Ачинска ТАСС уточнили, что пожар произошел на складе-магазине, где находится бытовая химия и лакокрасочная продукция.