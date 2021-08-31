Врио губернатора Ульяновской области заявил, что оползень угрожает 100 тыс. жителям города

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Около 100 тыс. жителей Ульяновска находятся под угрозой из-за оползня, который приближается к жилым домам. Об этом во вторник сообщил врио губернатора региона Алексей Русских на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Есть у нас еще проблемы с оползнями. У нас правая часть города, правый берег [реки Волги] потихонечку сползает. И сейчас под угрозой порядка 100 тыс. населения правого берега", - сказал он.

Русских добавил, что оползни практически подошли уже к жилым домам.

"Дома, предприятия, там линии передачи", - уточнил президент.

Врио губернатора пояснил, что пути подхода к решению этой проблемы уже наметили. "В 2021 году уже начинаем проектирование. Укрепляем береговую линию, укрепляем оползневую зону и водоотведение наверху", - отметил Русских.