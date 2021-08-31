В Башкирии из незаконного оборота изъяли 20 тонн спиртосодержащих жидкостей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Башкирии девять человек, которые подозреваются в организации канала сбыта нелегального спиртного. Изъяли около 20 тонн спиртосодержащих жидкостей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны девять участников организованной группы. Они подозреваются в незаконном обороте спирта и спиртосодержащей продукции", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что криминальный бизнес организовал житель Оренбурга. Он наладил регулярные поставки из Краснодарского края крупных партий 95% этилового спирта. Официально жидкость закупали для нужд медицинских организаций, но на самом деле спирт по поддельным документам перевозили в Башкирию и Татарстан, а также в Челябинскую область. Далее нелегальный товар мелкооптовыми партиями продавали людям, которые занимаются незаконным изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя.

Полицейские выявили сеть сбыта товара в Башкирии. Кроме того, нелегальные цеха, производящие контрафактное спиртное, и складские помещения с готовой продукцией также обнаружены и в других регионах России.

"В результате проведенной операции в Башкортостане и Оренбургской области у участников организованной группы изъято около 20 тонн спиртосодержащих жидкостей, а также транспортные средства, документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). Предполагаемый лидер и участники организованной группы дали признательные показания, в отношении них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.