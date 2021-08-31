В Абхазии более 50 тыс. человек остались без света из-за повреждения высоковольтной линии

СУХУМ, 31 августа. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек остались без света в результате повреждения высоковольтной линии в Гагрском районе Абхазии - туристическом центре республики. Об этом сообщила пресс-служба "Черноморэнерго" во вторник.

"Произошло повреждение ВЛ 220 "Бзыбь". Без подачи электроэнергии остались Гагрский район и часть Гудаутского района. На место происшествия выехали аварийные службы республиканского унитарного предприятия "Черноморэнерго", - говорится в сообщении.

Население Гагрского района, по данным Госстата - 40 тыс. человек, сейчас в районе отдыхает много россиян.