В Красноярском крае двоих детей обнаружили мертвыми в доме своей бабушки

КРАСНОЯРСК, 31 август. /ТАСС/. Женщина в Красноярском крае, вернувшись с работы, обнаружила в доме мертвыми шестилетнего внука и пятилетнюю внучку. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов деревни Малая Тумна Балахтинского района Красноярского края тел двух малолетних детей (пяти и шести лет) без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сообщили в СК.

По версии следствия, дети находились в гостях у своей бабушки. Утром бабушка ушла на работу, оставив детей в доме одних. Вернувшись вечером домой, она обнаружила малолетних внуков без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть детей.

По данным местных СМИ, перед случившимся дети ели принесенные матерью с работы домой суши и роллы.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти детей. В ходе осмотра в доме изъяты имевшиеся продукты питания, медицинские препараты, бытовая химия для проведения необходимых экспертных исследований.