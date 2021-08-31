В Якутии в 2021 году потушили 509 лесных пожаров

ЯКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Свыше 500 пожаров на крупных площадях потушили в Якутии за лесопожарный сезон этого года, сообщил журналистам глава региона Айсен Николаев.

"Общими усилиями ликвидировано 509 лесных пожаров на крупных площадях. Спасено от прямой угрозы огня 46 населенных пунктов в 16 районах республики", - сказал Николаев.

Как отметил глава республики, на территории республики развернулась самая крупная в истории борьбы с лесными пожарами группировка. Пожары тушили почти тысяча бойцов лесопожарных формирований из 19 регионов страны, спасатели МЧС, военные инженерных войск. В мониторинге и тушении пожаров с воздуха, переброске сил, в вызове осадков в районах Якутии участвовало 52 воздушных судна.

Сейчас на территории республики нет угрозы ни одному населенному пункту. Ожидается, что в ближайшие дни режим чрезвычайной ситуации будет снят. Ведется тушение шести пожаров в Вилюйском, Сунтарском, Чурапчинском и Усть-Майском районах Якутии.