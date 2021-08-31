Туристы из Польши и Украины попали под лавину на горе Казбеги в Грузии

ТБИЛИСИ, 31 августа. /ТАСС/. Группа туристов из пяти человек, в которую входили граждане Польши и Украины, попала под снежную лавину, которая сошла на горе Казбеги в Грузии. Об этом во вторник сообщил грузинский телеканал Rustavi 2.

По его данным, ЧП произошло в утренние часы, когда альпинисты находились на высоте 4,7 тыс. м. С вершины горы сорвался лед, который вызвал сход снежной лавины.

На место происшествия оперативно прибыл вертолет со спасателями. Они освободили из снежного плена всех участников группы. Двум гражданам Польши и одному украинцу потребовалась медицинская помощь. Их всех доставили в больницу в приграничном с Россией городе Степанцминда. Все пострадавшие на данный момент находятся в безопасности, и их жизни опасность не угрожает.

ТАСС связался с пресс-службой Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, где объяснили, что спасением альпинистов занималась компания, в которой они были застрахованы.

Ранее во вторник в ГУ МЧС России по Северной Осетии сообщили, что группа альпинистов, поднимавшаяся со стороны Грузии, попала под лавину.