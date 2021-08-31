На нетрезвого водителя электросамоката, попавшего в ДТП в Ростове, завели уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении водителя электросамоката, который, будучи нетрезвым, попал в ДТП в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

"На проспекте 40 лет Победы, 2 "г", произошло столкновение автомобиля "Мазда 3" под управлением водителя 1995 года рождения и электросамоката "Куго" под управлением водителя 1988 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения <...> В отношении водителя элетросаморката возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость", - говорится в сообщении. В ДТП никто не пострадал.

В отделе пропаганды уточнили, что это было повторное нарушение со стороны водителя электросамоката. "Ростовчанин, управлявший данным транспортным средством, ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии", - уточнили в ГИБДД.