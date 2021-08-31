КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом сообщил ТАСС источник в суде.

"Постановление о заочном аресте в отношении еще троих сооснователей финансовой организации Finiko выдвинул суд Казани. Они объявлены в международный розыск", - сообщил источник в суде.

30 июля был задержан сооснователь Finiko Кирилл Доронин, в настоящее время он находится в СИЗО. Всем четверым грозят сроки до 10 лет заключения. По данным правоохранительных органов, трое разыскиваемых скрываются за границей.

Надзорное ведомство установило, что с августа 2019-го по декабрь 2020 года сооснователи Finiko привлекали деньги в финансовую организацию "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета, аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 650 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей.