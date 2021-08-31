Уголовное дело возбудили в отношении начальника районного отдела ГИБДД Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД по Миллеровскому району Ростовской области. Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, его подозревают в превышении должностных полномочий.

"СК возбудил дело на нескольких инспекторов, а также начальника отдела ГИБДД по Миллеровскому району, которого подозревают по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что, по версии следствия, начальник отдела неоднократно давал указания своим подчиненным не привлекать к ответственности водителей, нарушивших правила дорожного движения, в том числе севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ТАСС запросил комментарий в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области по данной ситуации.