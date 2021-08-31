Пенсионерка, которой в Волгограде автобус повредил ноги, получит денежную компенсацию

ВОЛГОГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Красноармейский районный суд Волгограда взыскал с автотранспортного предприятия компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей в пользу пожилой женщины, ставшей инвалидом из-за полученной травмы по вине водителя автобуса. Об этом сообщила помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"По иску прокуратуры суд взыскал с организации в пользу пенсионерки 500 тыс. рублей компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. 10 августа 2020 года водитель автобуса после высадки пассажиров совершил наезд на заявительницу, которая еще выходила из салона. В результате здоровью женщины причинен тяжкий вред - сейчас она передвигается исключительно в инвалидной коляске", - сказала она.

Сообщается, что 65-летняя жительница Волгограда ранее получила в качестве возмещения средств на лечение страховую выплату в сумме более 1,2 млн рублей. Кроме того, на стадии расследования находится уголовное дело, возбужденное в отношении водителя.