Следователи возбудили уголовное дело после массовой гибели рыбы в реке под Орлом

ТАСС, 31 августа. Следователи возбудили уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в реке в Орловской области, произошедшей после сброса органических удобрений, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение поверхностных вод"). В результате прорыва технологического оборудования и сброса на рельеф местности жидких органических удобрений произошло загрязнение поверхностных вод реки Кромы, что явилось причиной массовой гибели рыбы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, загрязнение поверхностных вод реки обнаружено 22 августа. Причиной загрязнения стало повреждение магистрального шланга, перекачивающего жидкие органические удобрения из лагун "Знаменского селекционно-генетического центра" на сельхозполя.